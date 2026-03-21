La indisciplina sigue siendo una constante dentro de Chivas durante el Clausura 2026, ya que muchos jugadores rojiblancos han estado cosechando muchas tarjetas amarillas y nuevamente le causaría un problema a Gabriel Milito de cara al duelo contra Pumas UNAM.

A lo largo del torneo, el Guadalajara ha tenido que lidiar con las suspensiones de Richard Ledezma y Daniel Aguirre por acumular cinco amonestaciones en el torneo, en donde ahora se sumó a la lista Omar Govea tras hacerse amonestar en el duelo contra Monterrey.

Durante el primer tiempo, el mediocampista del chiverío se barrió para tratar de recuperar el esférico, en donde el silbante consideró que fue con exceso de fuerza, por lo que decidió amonestarlo, sufriendo la quinta tarjeta amarilla del torneo y se perderá el duelo frente a los universitarios de la próxima jornada.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.