Chivas es un equipo letal y lo sigue demostrando jornada a jornada en el Clausura 2026, por lo que Armando González acaba de convertir al Monterrey en su nueva víctima tras capitalizar un grosero error de Carlos Salcedo.

El Titán intentó darle salida al equipo de Rayados; sin embargo, perdió la pelota tras la presión de Richy Ledezma, quien le dejó el balón a Ángel Sepúlveda y le dio una asistencia precisa a la Hormiga.

El goleador del chiverío se puso frente al portero del conjunto de la Sultana del Norte y lanzó un disparo a primer poste, con total frialdad, para adelantar a los tapatíos en el marcador de forma merecida.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.