Las Chivas de Guadalajara continúan con una fase regular de ensueño que apunta a romper todo tipo de récord, además de ilusionar a toda la afición rojiblanca. El Rebaño Sagrado se impuso como visitante por 3-2 sobre Monterrey por la Jornada 12 del Clausura 2026, en un encuentro en el que parecía tener todo controlado, pero que Rayados casi remonta en tiempo agregado tras estar tres goles por debajo en el marcador.

Raúl Rangel se vistió de héroe al tapar penal de último minuto

El Guadalajara casi deja escapar una increíble victoria, de no ser por el guardameta Raúl Rangel, quien adivinó el tiro penal de Uros Djurdjevic en la última jugada del encuentro. El portero rojiblanco tenía una cuenta pendiente en penales, donde no había logrado ser el héroe en momentos claves como este. Por si fuera poco, el Tala parece despejar cualquier tipo de dudas sobre su titularidad en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Milito y su plática con el Tala Rangel

Previo al penal de Uros Djurdjevic, el entrenador Gabriel Milito llamó a Raúl Rangel para decirle unas palabras. En conferencia de prensa, el estratega reflexionó: “En el momento que más lo necesitábamos para conseguir un triunfo que, lo merecíamos, pero como esto es futbol, a veces la justicia no cuenta, él debía aparecer. Simplemente fue darle la confianza para que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y a darnos el triunfo (…) Él estaba convencido porque me lo dijo y eso, para un equipo tan importante como nosotros, es fundamental tener un arquero que, como en el caso de hoy, salve el partido y los tres puntos”.

Omar Govea no estará ante Pumas

La mala noticia que dejó el juego ante Rayados fue que Omar Govea llegó a la quinta tarjeta amarilla en el Clausura 2026, por lo que no podrá estar presente en el choque de la próxima fecha, frente a Pumas, el domingo 5 de abril. El mediocampista regresó justamente para este partido, ya que no había estado entre semana frente a León por una sobrecarga muscular. Recién podrá reaparecer en la Jornada 14 ante Tigres.

Carlos Salcedo merecía la tarjeta roja

En un duelo repleto de emociones, tampoco faltaron las polémicas y una de ellas fue el brutal codazo que le propinó Carlos Salcedo a Armando González, delantero rojiblanco. El defensor fue imprudente y buscó el contacto, pero el silbante apenas lo sancionó con tarjeta amarilla, mientras que el VAR no intervino para revisar una jugada que ameritaba expulsión.