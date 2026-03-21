Chivas se metió a la cancha del Gigante de Acero para visitar a Rayados en un duelo que será de poder a poder, en donde la escuadra regiomontana intentó sorprender a los tapatíos desde el silbatazo inicial en el duelo de la jornada 12 del Clausura 2026.

El Monterrey intentó atacar desde el arranque del partido, poniendo en serios predicamentos a la zaga del Guadalajara en menos de un minuto de juego, en donde exigieron al portero Raúl Rangel a intervenir para evitar el primer gol de los locales.

Gerardo Arteaga se metió al área del Rebaño y habilitó a Roberto de la Rosa, quien se atoró con la redonda, pero tras el rebote sacó un punterazo que fue contenido por el Tala, permitiéndole quedarse con el esférico.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.