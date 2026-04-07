Una de las grandes leyendas del futbol mexicano es sin duda Hugo Sánchez, quien marcó un antes y un después en el Real Madrid. En las últimas horas el Pichichi fue noticia debido a que reveló que aconsejó a Armando González qué hacer tras error su gol ante Portugal y que lo sucedido ante Pumas fue gracias a su asesoría.

No hay dudas de que la Hormiga debe ser uno de los 26 jugadores que Javier Aguirre tiene que convocar para el Mundial 2026 en el México será uno de los tres anfitriones. El futbolista formado en Verde Valle lleva anotados 12 goles en el Clausura 2026 y 24 anotaciones en total de momento en la temporada.

Sin embargo, muchos le reprochan a Armando González el gol cantado que falló ante Portugal en el Estadio Azteca. Tras lo sucedido en la fecha FIFA, Hugo Sánchez reveló que habló con el futbolista de Chivas y que le daba gusto que haya escuchado su consejo para que no se repita su error ante los lusos en la Liga MX.

Armando González recibió consejo de Hugo Sánchez. (Foto: IMAGO7)

“Tuve la oportunidad de coincidir en el avión de Chicago para Guadalajara y coincidí con Brian Gutiérrez y Armando. Estuve charlando con Armando y le dije: ‘Oye Armando ese remate que tuviste con la Selección y que remataste y giraste. Te sugiero que no pierdas de vista la pelota. Entonces si viene coloca tu cuerpo de tal manera para que le pegues de frente a donde quieras dirigirla’”, comentó en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

Y agregó: “Le asesoré a Armando y me da un gusto tremendo, no porque le haya metido gol a Pumas sino porque hizo caso de lo que le había sugerido. Eso y que haya tirado el penalti. Hay que tenerlos bien puestos para afrontar esa situación”.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Antes del partido frente a Pumas, Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo con 12 goles. Detrás de él se encuentra Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, con once anotaciones.