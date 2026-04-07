El partido entre Chivas y Pumas del pasado domingo estuvo lleno de emociones y momentos de tensión, especialmente para el Guadalajara, que llegó a estar abajo en el marcador por 0-2. Fue hasta que Gabriel Milito realizó ajustes desde el banquillo que el equipo logró reaccionar, rescatando un empate que le permitió seguir sumando puntos en la Tabla General.

Sin embargo, la frustración acumulada durante el encuentro también provocó un momento de tensión protagonizado por Richard Ledezma, situación que ahora le está pasando factura en redes sociales. La mayoría de los usuarios han criticado su reacción, señalando que mostró una actitud agresiva hacia una persona que solo cumplía con su trabajo.

En un video que no fue transmitido por televisión y que comenzó a circular en redes sociales, grabado desde la tribuna por un asistente, se observa el momento en que Ledezma abandona la cancha tras ser sustituido. Durante su salida, estuvo a punto de chocar con un camarógrafo que se encontraba moviéndose para obtener un mejor ángulo de lo que ocurría en el terreno de juego.

Tras el incidente, Ledezma se dio la vuelta visiblemente molesto y regresó varios metros para reclamarle al camarógrafo, iniciando un intercambio de palabras que llamó la atención de quienes estaban cerca. La situación llamó la atención al grado de que elementos de seguridad y miembros del cuerpo técnico de Chivas tuvieron que intervenir para llevarlo de vuelta a la banca y evitar que el altercado pasara a mayores.

Usuarios de internet reprueban la actitud de Richard Ledezma

El incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a expresar su descontento con la actitud del futbolista rojiblanco. Incluso varios aficionados de Chivas mostraron su inconformidad por la forma en que reaccionó ante el camarógrafo, señalando que ese tipo de comportamientos no representan los valores del club.

Entre los comentarios más recurrentes, algunos pidieron que la directiva tome medidas disciplinarias, mientras que en posturas más extremas hubo quienes sugirieron que Javier Aguirre debería reconsiderar cualquier posibilidad de convocarlo a la Selección Mexicana, evidenciando el impacto negativo que tuvo este episodio en la percepción pública del jugador.