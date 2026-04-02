La Selección Mexicana viene de disputar dos amistosos internacionales, frente a Portugal y Bélgica, en los que obtuvo sendos empates. Los jugadores de Chivas tuvieron distintos niveles de participación y en su regreso al país, Raúl Rangel y Richard Ledezma platicaron brevemente con la prensa antes de reincorporarse a los entrenamientos del Guadalajara.

Visiblemente cansado por el viaje, Richy Ledezma platicó con el periodista Diego Ivey y entre otras cosas, respondió la cuestión de los abucheos recibidos por parte de la propia afición mexicana: “Estamos juntos como un grupo y la verdad nos ayuda mucho en eso. Pero la verdad, es algo que no nos va parar a ser nosotros”, dijo el futbolista de Chivas.

Ledezma apenas tuvo media hora de participación en el primer amistoso frente a Portugal: “Muy bien, la verdad. Me siento bien, contento, cansado. La verdad nos fue bien. O sea, no es fácil jugar contra dos TOP10 del mundo, y la verdad creo que hicimos las cosas bien y esperamos ya los próximos partidos”, reflexionó.

La competencia parece estar muy reñida para Richy, ya que los favoritos del Vasco Aguirre parecen ser Jorge Sánchez y Julián Araujo, quienes militan en el futbol europeo. Aún así, el jugador de Chivas se ve en el Mundial: “Sí, es un sueño mío y pues a ver qué pasa. Tengo que hacer las cosas bien aquí con Chivas”, aclaró.

La palabra del Tala Rangel tras los amistosos del Tri

Por su parte, Raúl Rangel también fue optimista con lo hecho por México: “Creo que fue un buen desarrollo del equipo. En términos generales, yo creo que ambos partidos los supimos manejar y llevar y se consiguieron dos resultados muy positivos”. Sobre su posible titularidad, el Tala no la da por hecha: “Lo sigo diciendo, yo creo que eso no se define hasta que el árbitro pite el 11 de junio. Seguiré trabajando para poder tener la oportunidad”.