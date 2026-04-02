La Selección Mexicana iniciará su preparación rumbo al Mundial 2026 con una convocatoria extraordinaria impulsada por Javier Aguirre, en la cual los jugadores dejarán a sus clubes incluso en plena Liguilla para concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento. Chivas fue uno de los equipos que aceptó esta condición, por lo que Gabriel Milito ya trabaja considerando un escenario sin varios de sus titulares habituales.

En ese sentido, todo apunta a que los jugadores rojiblancos convocados serían Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, bajas sensibles pero que no obligarían a una reestructuración total del equipo. De hecho, el cuerpo técnico ya tendría contempladas las variantes para mantener la competitividad en la Liguilla.

El cambio más evidente estaría en la portería, donde Óscar Whalley tomaría el lugar del Tala. En defensa, no habría modificaciones importantes, ya que Richard Ledezma al parecer no logró afianzarse en Selección y estaría disponible para ocupar la lateral derecha, acompañado por Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González en la línea defensiva.

En el mediocampo, Milito mantendría la dupla de Fernando González y Omar Govea, una sociedad que ha utilizado de forma recurrente y que le da equilibrio al equipo. En ataque, ante la ausencia del Piojo Alvarado, la alternativa sería Efraín Álvarez como enganche, respaldando a una doble punta conformada por Armando González y Ángel Sepúlveda, manteniendo así una estructura ofensiva similar.

Luis Romo todavía está en duda sobre un posible llamado, depende de su recuperación

Luis Romo es otro nombre que aún no puede descartarse de la convocatoria mundialista, aunque su situación depende completamente de la evolución de su lesión. Si bien existe optimismo sobre su regreso para el cierre de la fase regular, el club ha manejado el tema con total hermetismo.

Por lo tanto, su presencia o ausencia en la Liguilla sigue siendo una incógnita, ya que tampoco se puede asegurar que quede fuera de la lista final. Todo dependerá de si logra recuperar ritmo competitivo a tiempo y convencer al cuerpo técnico de la Selección en las semanas previas al Mundial.