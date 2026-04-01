Los partidos internacionales, especialmente en un año mundialista, suelen ser una vitrina clave para jugadores que buscan dar el salto al fútbol europeo, y la Selección Mexicana no ha sido la excepción en esta última Fecha FIFA. En ese contexto, un futbolista de Chivas que lleva menos de medio año en el club ya habría comenzado a llamar la atención fuera del país, gracias a sus actuaciones recientes con el Tri.

Brian Gutiérrez brilló en el partido ante Bélgica

Se trata de Brian Gutiérrez, quien fue titular en los dos partidos de México ante Portugal y Bélgica, dejando muy buenas sensaciones frente a rivales de jerarquía internacional. Su rendimiento no pasó desapercibido y habría despertado interés más allá de la Liga MX, justo en un momento clave previo a la Copa del Mundo.

Una señal clara de este impacto se puede observar en plataformas como Google Trends, donde las búsquedas relacionadas con Brian Gutiérrez aumentaron significativamente en países como Bélgica e Inglaterra durante y después de los partidos de la Selección Mexicana. Este tipo de métricas, aunque indirectas, suelen reflejar el nivel de atención que genera un jugador a nivel internacional.

Brian Gutiérrez fue buscado en internet en Europa.

Si bien no es posible confirmar si este interés proviene directamente de clubes o solo de aficionados, lo cierto es que el mediocampista rojiblanco logró posicionarse en el radar europeo. De mantener este nivel, especialmente en caso de ser convocado al Mundial, no sería descabellado pensar en una oferta formal que represente un reto deportivo y económico importante para Chivas.

La juventud de Brian Gutiérrez le juega a favor como prospecto europeo

Con apenas 22 años, Brian Gutiérrez es un perfil sumamente atractivo para el mercado europeo, no solo por su rendimiento actual, sino por el margen de crecimiento que aún tiene por delante. Este tipo de proyección lo convierte en un candidato ideal tanto para clubes formadores como para equipos que buscan soluciones inmediatas dentro de sus plantillas.

Además, su capacidad para competir a nivel internacional y adaptarse a escenarios de alta exigencia refuerza la percepción de que está listo para dar el siguiente paso en su carrera, lo que podría acelerar su salida del Guadalajara en caso de que llegue una oferta convincente desde el Viejo Continente.