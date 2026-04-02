Las Chivas de Guadalajara atraviesan un gran momento en la Liga MX y varios de sus futbolistas también brillan, por lo que no resulta extraño que sean codiciados en el mercado local y extranjero. Uno de ellos sin duda es Raúl Rangel, portero que no ha dejado de crecer desde que se adueñó de los tres postes en el Guadalajara. El Tala también apunta a ser el titular con la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

Recientemente, el guardameta rojiblanco tuvo buenas actuaciones con el Tri en los amistosos frente a dos selecciones europeas muy competitivas como lo son Portugal y Bélgica. Su habilidad con los pies, además de la seguridad que está mostrando bajo palos se suman a una edad de 26 años que lo pone en una posición prácticamente ideal para dar el siguiente paso en su carrera.

De hecho, los rumores ya indican que el Tala es seguido por clubes importantes como Feyenoord y Sporting Lisboa, los cuales suelen dar que hablar en las competiciones europeas más importantes. Según Transfermarkt, sitio especializado en mercado y transferencias, el portero de Chivas cuesta aproximadamente unos seis millones de dólares.

El Tala acaba de alcanzar ese valor en la última cotización, pero hay otra salvedad importante y es la próxima Copa del Mundo. Está claro que el Mundial implica otro nivel de exposición y por eso, en caso de mostrar un buen nivel con el Tri, Chivas tendría argumentos para pedir todavía más dinero por su ficha, tal y como suele suceder después de este tipo de torneos.

Los números de Raúl Rangel en el Guadalajara

Curiosamente, Tala Rangel acaba de alcanzar los 100 partidos vistiendo la playera del Guadalajara, tras su debut en 2022. En ese lapso, el Tala recibió 110 goles y cosechó un total de 34 porterías a cero. Este año, su seguridad ha ido en alza, pues en los 18 partidos que disputó (entre Chivas y Selección Mexicana) recibió sólo 12 goles.