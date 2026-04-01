Uno de los jugadores que todo Chivas sigue de cerca para saber si podrán contar con él es sin duda Omar Govea, quien salió lesionado ante Atlas en Estados Unidos. En medio de este contexto, José María Garrido dio a conocer que Gabriel Milito podría perder a uno de sus referentes hasta el encuentro contra Necaxa.

La realidad indicaba que el mediocampista no iba a ser tenido en cuenta para enfrentar a Pumas debido a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas. Sin embargo, en Los Ángeles terminó lesionado y fue reemplazado por Hugo Mata.

De cara al encuentro contra Tigres, José María Garrido confirmó la peor noticia para Chivas de cara al cierre de campeonato. En su canal de YouTube el periodista de Claro Sports señaló que Omar Govea podría regresar recién ante Necaxa.

Omar Govea no volverá ante Tigres y Puebla. (Foto: IMAGO7)

“Se espera que en las próximas horas salgan los estudios para Omar Govea, pero las sensaciones no son nada positivas. Da la sensación que se perderá al menos otras dos semanas. Se va a perder seguro el partido contra Pumas, seguro contra Tigres y a ver el partido contra Puebla”, destapó Chema.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pumas UNAM?

El partido de Chivas ante Pumas se llevará adelante el próximo domingo 5 de abril en el Estadio Akron a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos solamente por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Guadalajara.