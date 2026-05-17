La Final Sub-19 entre Xolos y Santos Laguna terminó marcada por la agresión que sufrió Luis Michel.

El exguardameta del Club Deportivo Guadalajara, Luis Michel, fue víctima de una agresión durante la Final de la categoría Sub-19 entre Santos Laguna y Xolos de Tijuana, escuadra en la que se desempeña como director técnico.

Cabe mencionar que el conjunto fronterizo llegó a la Comarca Lagunera con la ventaja de 3-1 obtenida en el partido de Ida y terminó por sentenciar el título este domingo, cuando al minuto 72 Diego Sánchez convirtió un penalti, señalado tras una falta cometida por el portero Matías Velázquez.

Sin embargo, la conquista del campeonato pasó a segundo término al minuto 76, cuando se presentó una agresión que encendió los ánimos en el terreno de juego.

¿Qué pasó entre Luis Michel y Axel Gaytán?

Axel Gaytán, elemento de los “Guerreros”, intentó entregarle el balón a Luis Michel. Al notar que el exfutbolista de Chivas no mostró intención de recibir el balón, el juvenil reaccionó de manera impulsiva y le lanzó la pelota con fuerza, acción que derivó en su expulsión inmediata.

Lejos de calmarse, Axel Gaytán volvió sobre sus pasos para encarar a Luis Michel; tras un intercambio de palabras, terminó por propinarle un fuerte empujón que derribó al técnico y desató una bronca en la recta final del encuentro. El altercado concluyó con las expulsiones del auxiliar técnico Luis Pizaña y del futbolista Germán Padilla.