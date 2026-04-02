No hay dudas de que los clásicos son partidos aparte en cada campeonato, por lo que se tienen que ganar así sea un amistoso o estés mal en la tabla general de posiciones. Armando González entiende que es una obligación ganar este tipo de partidos, pero confesó que como jugador de Chivas odia más a Atlas que a América.

En los últimos dos torneos la Hormiga González se ha caracterizado no solo por salir campeón del goleo, sino que también por anotar en el Clásico Nacional y Tapatío. Entre los últimos dos torneos el atacante rojiblanco ya le anotó dos veces a los azulcremas y cuatro los rojinegros para dejar a la afición feliz.

En medio de este gran momento en el Clausura 2026, Armando González dio una entrevista al podcast oficial de Chivas. Allí reveló que al club que más odia es a Atlas porque comparten la ciudad y que se genera una fuerte rivalidad desde fuerzas básicas.

Armando González odia a Atlas. (Foto: IMAGO7)

“Atlas. Es que sí (es por las fuerzas básicas). El clásico con América es el nacional, el más importante de nuestro país. Pero ese de Atlas es porque vives en la misma ciudad, te los topabas y dices: ‘mira, este es del Atlas’. Sin raspar de mueble y (decir): ‘Ese wey le bajó la novia a tal. Entonces el sábado a él le damos duro’. Así se siente un poco más con Atlas por lo mismo desde básicas. El de América tiene ese toque especial de que es el clásico más importante del país”, confesó la Hormiga.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas?

De no mediar ningún inconveniente, Armando González volverá a tener acción el próximo domingo cuando Chivas reciba a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 20:07 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.