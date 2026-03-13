El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y en Chivas hay gran expectativa por conocer la lista final de jugadores que convocará Javier Aguirre. Un primer adelanto podría verse en la próxima Fecha FIFA que se disputará a finales de marzo, en la cual se espera que la mayoría de los convocados sean futbolistas que el Vasco tiene contemplados para disputar la Copa del Mundo.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos meses es el de Richard Ledezma. El jugador del Guadalajara realizó a inicios de 2026 el One Time Switch para poder representar oficialmente a México, y tras haber sido convocado en los partidos de enero y febrero e incluso marcar un gol, decidió romper el silencio para defender su decisión de jugar con la Selección Mexicana, luego de que en años anteriores hubiera formado parte de procesos con Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la cuenta de Chivas en inglés, Ledezma habló con sinceridad sobre su infancia y su relación con México, marcada por sus raíces familiares a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Durante la conversación, el carrilero rojiblanco confesó que su sueño siempre fue disputar un Mundial con la Selección Mexicana, y dejó claro cómo se siente respecto a su identidad al asegurar que él se considera mexicano y que por esa razón quiere defender la camiseta del Tri.

El contexto de estas declaraciones surge después de que Javier Aguirre afirmara, tras el partido contra Islandia, que Ledezma estaba dudando entre representar a México o a Estados Unidos. El propio futbolista decidió responder públicamente a esas palabras, asegurando que siempre estuvo dispuesto a jugar con México y que el verdadero motivo por el que no lo hizo antes fue que no había completado el trámite necesario para cambiar de federación, algo que terminó resolviendo una vez que fue fichado por Chivas.

Javier Aguirre tiene a dos opciones prioritarias en la lateral derecha para la Selección

Por ahora, Richard Ledezma todavía está lejos de consolidarse como titular en la Selección Mexicana. Dentro de la planificación de Javier Aguirre, la prioridad en la lateral derecha parece ser Rodrigo Huescas, cuyo regreso dependerá de si logra recuperarse a tiempo para el Mundial. Además, jugadores como Jorge Sánchez y Julián Araujo también tendrían ventaja debido a que militan en el futbol europeo, por lo que Richy deberá mantener un alto nivel con el Guadalajara si quiere seguir levantando la mano para una posible convocatoria rumbo a la Copa del Mundo.