Chivas está registrando un rendimiento impresionante dentro de la Liga MX durante este Clausura 2026, en el que la escuadra encabezada por Gabriel Milito se ha posicionado como uno de los mejores en diversos aspectos dentro de las estadísticas del futbol mexicano.

No solamente es el liderato general, sino que el Guadalajara ha comenzado a presumir otros reconocimientos que claramente lo posicionan como el candidato más serio al título del balompié nacional hasta el día de hoy.

Antes del arranque de la jornada 12 del futbol mexicano, el chiverío está instalado entre los dos mejores en diferentes rubros que demuestran el dominio que está presumiendo el conjunto rojiblanco en el semestre.

Líder general del Clausura 2026

El Guadalajara ha sido el club que ha mantenido el liderato de la Liga MX durante más jornadas en todo el Clausura 2026, instalándose en el primer lugar hasta la jornada 11 del balompié nacional.

Mejor ofensiva de la Liga MX

La goleada frente al Club León no solamente valió para retomar la cima del futbol mexicano, sino que también convirtió al Rebaño en el equipo con la ofensiva más explosiva de la Liga MX, empatado con Cruz Azul con 22 goles.

Segundo mejor goleador de la Liga MX

No todo es a nivel grupal, sino que individualmente, Armando González es uno de los mejores artilleros de todo México, instalándose en segundo lugar con 9 dianas, solo un gol menos que el líder de goleo, Joao Pedro.

Segunda mejor defensiva del Clausura 2026

El chiverío ha encontrado equilibrio en ambos lados del balón, por lo que no solamente sabe hacer goles, sino que también sabe evitar el recibirlos, siendo la segunda mejor defensiva de la Liga MX con 9 goles encajados, por solamente 6 del Toluca.

Segundo mejor local del Clausura 2026

La efectividad que ha presumido Chivas en la cancha del Estadio Akron ha sido perfecta, ya que ha sumado 15 puntos en casa, producto de cinco triunfos en mismo número de partidos. Sin embargo, Pachuca ha logrado sumar 16 unidades en seis partidos.

Mejor visitante del Clausura 2026

Aunque los dos partidos que ha perdido el Guadalajara en el Clausura 2026 han sido en calidad de visitante, la escuadra rojiblanca es el equipo que más puntos ha obtenido fuera de casa de toda la Liga MX con 12 unidades, seguido de Toluca y Cruz Azul con 11 cada uno.