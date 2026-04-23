Chivas se enfrentó la noche de este miércoles al Necaxa en el Estadio Victoria en un partido cuyo resultado terminó siendo decepcionante para el Guadalajara, luego de empatar 0-0 en un encuentro donde durante los 90 minutos se mantuvo la sensación de que podían quedarse con los tres puntos. La falta de contundencia terminó pasando factura en un momento clave del torneo.

Este empate resultó especialmente doloroso para el Rebaño Sagrado, ya que tras el empate de Cruz Azul en Querétaro y la derrota de Toluca en Mazatlán, el panorama estaba completamente servido para que Chivas tomara el liderato de la Tabla Anual. Conseguir esa posición habría significado acercarse de forma directa al premio económico de un millón de dólares que se entrega al final de la temporada.

Sin embargo, con este resultado, Chivas no logró escalar posiciones y se mantuvo en el tercer lugar de la Tabla Anual, ahora empatado a 64 puntos con Toluca, aunque con menor diferencia de goles que los Diablos Rojos. Por su parte, con la combinación de resultados Cruz Azul se colocó en la cima con 65 unidades, tomando momentáneamente la ventaja en la lucha por el incentivo económico.

Ahora, si el Guadalajara quiere quedarse con el primer lugar, deberá volver a depender de tropiezos de sus rivales directos, un escenario que luce complicado considerando que ambos equipos cerrarán la fase regular como locales. Cruz Azul recibirá precisamente al Necaxa, mientras que Toluca hará lo propio frente al León, duelos que podrían definir el destino final de la tabla.

La combinación de resultados que podría beneficiar a Chivas en la tabla anual

A pesar del tropiezo, no todo está perdido para el Guadalajara en la lucha por el millón de dólares. El equipo logró recortar distancia con Toluca, que mantiene mejor diferencia de goles, pero ya no tiene margen de error. Por lo tanto, Chivas necesita ganar su partido ante Xolos y esperar que tanto Cruz Azul como Toluca no consigan la victoria, o bien, empatar ante Tijuana siempre y cuando Toluca pierda y Cruz Azul tampoco gane, combinaciones que aún mantienen viva la esperanza rojiblanca.