Chivas empató 0-0 ante Necaxa y postergó la definición del liderato del Clausura 2026, pero más allá del resultado, el foco ya empieza a ponerse en lo que viene. Con la última jornada por disputarse y la Liguilla en el horizonte, Gabriel Milito dejó definiciones importantes sobre el estado físico de su plantilla.

El entrenador rojiblanco se refirió en primer lugar a Omar Govea y dejó una señal positiva sobre su regreso: “Yo creo que va a estar disponible para el siguiente partido”. La posibilidad de contar nuevamente con el mediocampista aparece como una noticia relevante, pues el ex de Rayados ha sido de los puntos más altos y constantes mientras estuvo sobre el campo.

Govea no juega desde su lesión en el Clásico Tapatío ante Atlas, en Estados Unidos. Su último partido por Liga MX fue en la Jornada 12 ante Rayados. Se estima volverá a tener minutos ante Xolos en la última jornada para llegar a tono a la Liguilla. (Imago7/

Sin embargo, el panorama es distinto en el caso de Ángel Sepúlveda, cuya presencia todavía no está asegurada. El propio Milito fue claro al marcar la incertidumbre: “Sepu veremos si alcanza a llegar a este último partido o no, dependiendo el grado de riesgo que haya”. La decisión final estará condicionada por su evolución y, sobre todo, por evitar una recaída.

Esa precaución no es casual y responde a una planificación más amplia en este tramo del campeonato. “No podemos perder jugadores, tenemos que evitar suspensiones y lesiones”, explicó el técnico, dejando en evidencia que la prioridad no pasa solo por el cierre de la fase regular, sino también por llegar en plenitud a la Liguilla.

Gabriel Milito quiere evitar lesiones en Chivas

En esa misma línea, Milito remarcó la importancia de cuidar a cada elemento en un contexto donde el margen de error se reduce al mínimo: “El plantel seguramente se va a reducir en cuanto a cantidad de jugadores, así que hacer todo lo posible para no tener bajas va a ser determinante en los playoffs”. Así, mientras Chivas se juega el liderato, también empieza a administrar recursos pensando en la fase decisiva del torneo.