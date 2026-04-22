Chivas enfrenta esta noche a Necaxa en un partido clave para asegurarse ser superlíder del Clausura 2026. En medio de este contexto, Armando González pelea por ser bicampeón de goleo de la Liga MX, por lo que repasamos cómo marcha en estos momentos.

Es un hecho que el Guadalajara no para de dar de qué hablar debido a que se ubica como líder en solitario del Clausura 2026. La actualidad lo tiene en lo más alto de la tabla general con 34 puntos y a cuatro unidades de Pachuca.

Uno de los grandes culpables para que Chivas se mantenga en lo más alto es sin duda Armando González. La Hormiga fue clave con un doblete ante Pumas, marcó el gol de la victoria ante América y anotó el empate parcial ante Atlas.

Armando González es el goleador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Al duelo ante Necaxa Armando González se ubica en la primera posición de la tabla de goleo del Clausura 2026 con 12 goles al igual que Joao Pedro de Atlético de San Luis. La Hormiga debe anotar debido a que los potosinos enfrentan al débil Santos Laguna en Torreón.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Como decíamos al principio Chivas se ubica como líder del Clausura 2026 con 34 puntos y a cuatro unidades de Pachuca. Si el Guadalajara gana se asegurará ser superlíder del campeonato y llegar con ventaja en la Liguilla.