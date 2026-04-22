Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a Necaxa, en Ciudad de México se comienza a cocinar una llamativa noticia debido a que Cruz Azul le habría dado las gracias a Nicolás Larcamón. A una jornada para que termine la fase regular e inicie la Liguilla del Clausura 2026 afirman que Sergio Pinto, exentrenador de fuerzas básicas de Chivas, formará parte del cuerpo técnico interino.

Son varios los reportes que señalan que las riendas de la Máquina Cementera volverá a tener a un entrenador argentino en su banquillo. El nombre de Matías Almeyda vuelve a sobrevolar no solo para el conjunto de la Noria, sino que también para ser el futuro timonel de Rayados de Monterrey o de América.

En medio de este contexto, diferentes insiders de Cruz Azul reportan que la directiva le dio las gracias a Nicolás Larcamón tras la eliminación en la Concachampions 2027 y los empates ante Tijuana y Querétaro. Mientras se analiza su futuro reemplazante, Adrián Esparza Oteo reveló que Sergio Pinto, extimonel de fuerzas básicas del Guadalajara, formará parte del cuerpo técnico interino en el cierre de la fase regular y la Liguilla.

Sergio Pinto se hará cargo del primer equipo de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“SERGIO PINTO Y JOEL HUIQUI TOMARÁN EL EQUIPO. Los técnicos de la Sub 19 y Sub 21 serán los encargados de dirigir la última jornada y Liguilla. Pinto es portugués. Están por definir todo el cuerpo técnico definitivo”, reveló el periodista de TUDN en su X.

¿Cómo le fue a Sergio Pinto en Chivas?

Sergio Pinto llegó a Chivas de la mano de Juan Carlos Martínez Castrejo para hacerse cargo de la Sub-19. Desde allí comenzó a forjar su nombre con un campeonato y la promoción de jugadores como Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval.