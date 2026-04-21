El Guadalajara de Gabriel Milito no termina de ser posicionado como uno de los mejores equipos de la Liga MX porque no pudo superar a uno de los candidatos como Cruz Azul, Toluca, Tigres o Pumas. En medio de este contexto, Hernán Cristante, leyenda de los Diablos Rojos, analizó la actualidad de Chivas y afirmó que está por encima de la Máquina de Nicolás Larcamón.

En diálogos con Fox Sports, el exjugador escarlata fue muy claro al momento de analizar al conjunto celeste debido a que considera que están muy estáticos. A su vez, señaló que el Rebaño Sagrado es un equipo que tiene velocidad al momento de jugar.

“En Cruz Azul, en esta última parte del torneo donde las cosas no le salen bien, sus mejores jugadores, los volantes que están trabajando por fuera o que trabajan como interiores, se incrustan demasiado rápido para tratar de dejar a alguien libre. Los centros vienen de tres cuartos de cancha y la mayoría de los defensas te esperan de frente. Entonces, me da la sensación de que el método es muy consciente de lo que hay que hacer y hay poca libertad para jugar de forma inconsciente. Paradela, ¿de dónde arrancaba cuando hizo sus goles? ¿De dónde era la jugada? ¿Con quién se asociaba? Y hoy no lo ves eso en Cruz Azul. De repente ves que tienen cinco tipos dentro del área esperando un centro”, expresó Hernán Cristante.

Hernán Cristante habló ponderó al equipo de Milito sobre el de Nicolás Larcamón. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Milito le da velocidad al equipo y le da cierta agilidad al juego, pero también sabe bajar la velocidad del juego. Cuando él trabaja por adentro, no trabaja igual que Cruz Azul […] Chivas llega de frente. Chivas sí trabaja la pelota de un lado para el otro. Quiere hacer superioridad numérica, aunque trabaja por el centro, hace superioridad numérica por fuera y ahí es donde aprovecha un nueve que aparece por el lado opuesto. Entiende muy bien los momentos del partido”.

¿Cómo terminó Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026?

Chivas y Cruz Azul se enfrentaron por la jornada 7 del Clausura 2026 y fue derrota para el equipo de Gabriel Milito por 2-1. El Toro Fernández y Charly Rodríguez anotaron los goles para la Máquina de Nicolás Larcamón, mientras que Ángel Sepúlveda había anotado el gol del empate.