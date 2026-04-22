Chivas enfrenta esta noche a Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Victoria. Si el equipo de Gabriel Milito se queda con los tres puntos tendrá asegurado finalizar como superlíder de la fase regular.
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Necaxa vs. Chivas: goles, videos, polémicas y declaraciones por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX
Chivas visita a Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias del partido.
¿Raúl Rangel titular en Necaxa vs. Chivas?
Una de las grandes dudas que surge es si Raúl Rangel será titular en Necaxa vs. Chivas debido a que Óscar Whalley no vio minutos con la Sub-21 en Aguascalientes.
¡BIENVENIDOS A NECAXA VS. CHIVAS!
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión para seguir todo lo que suceda con el Guadalajara en su encuentro ante Necaxa en el Estadio Victoria. ¡Muchas gracias y arriba las Chivas!
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