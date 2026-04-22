Chivas se enfrentará al Necaxa la noche de este miércoles en el Estadio Victoria, en un partido donde el Guadalajara parte como favorito en el papel, pero en el que no puede confiarse bajo ninguna circunstancia. El compromiso es clave, ya que el Rebaño Sagrado todavía se está jugando tanto el liderato del Clausura 2026 como el primer lugar en la Tabla Anual, objetivos que dependen directamente de lo que suceda en estas últimas jornadas.

Por ello, se espera que Gabriel Milito realice muy pocas modificaciones en el once inicial para enfrentar a los Rayos. Entre los cambios que más llaman la atención destaca el regreso de Richard Ledezma tras recuperarse de su lesión, además de la posible titularidad de Óscar Whalley, quien no tuvo actividad con la Sub-21 durante la mañana, señal que ha incrementado las especulaciones sobre su presencia desde el inicio.

Óscar Whalley sería titular contra Necaxa.

De igual forma, hay que considerar que dos jugadores no fueron contemplados para el viaje a Aguascalientes: Omar Govea y Ángel Sepúlveda, quienes continúan con su proceso de recuperación tras sufrir molestias musculares. La intención del cuerpo técnico es clara: tenerlos completamente recuperados para la Liguilla, por lo que, en el mejor de los escenarios, su regreso podría darse hasta el compromiso ante Xolos.

Posible alineación de Chivas para su visita al Necaxa

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

Posible alineación de Necaxa para su recibir a Chivas