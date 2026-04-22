Chivas se enfrenta la noche de este miércoles al Necaxa en un partido clave para las aspiraciones del Guadalajara, tanto en la lucha por el liderato del Clausura 2026 como en la pelea por el primer lugar de la Tabla Anual. Sin embargo, con la Liguilla cada vez más cerca, también comienzan a tomar relevancia algunas decisiones relacionadas con los jugadores que asumirán la titularidad ante las bajas por Selección Mexicana.

Óscar Whalley jugará en la Liguilla.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Óscar Whalley, quien será el encargado de tomar el lugar de Raúl Rangel en la etapa más importante del torneo. Con la intención de que mantenga ritmo de competencia, el arquero ya fue titular con la Sub-21 en el partido anterior y se esperaba que también tuviera actividad en los encuentros ante Necaxa y Xolos, pero una decisión reciente parece haber cambiado por completo el panorama.

La alineación de Chivas Sub-21 presentada esta mañana volvió a colocar a Ángel Romero como titular en la portería, situación que desató la especulación de que Whalley podría aparecer desde el inicio en el partido del primer equipo esta misma noche. De confirmarse este escenario, el guardameta sumaría sus primeros minutos en Liga MX desde su llegada al Guadalajara en el Apertura 2023, un momento esperado tanto por el jugador como por la afición.

Eso sí, por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, ya que la prioridad del cuerpo técnico sigue siendo asegurar el liderato del Clausura 2026 y mantener vivas las aspiraciones en la Tabla Anual. Además, en días recientes se había señalado que Gabriel Milito no realizaría rotaciones importantes más allá de ajustes estrictamente tácticos, por lo que la decisión final se conocerá hasta momentos antes del partido.

Óscar Whalley recibió dos goles en el Chivas vs Puebla de la semana pasada, con uno muy criticado

A pesar de la confianza que existe en su capacidad para responder en la Liguilla, Óscar Whalley también ha estado bajo la lupa tras su reciente actuación con la Sub-21. En el partido ante Puebla de la semana pasada, el arquero recibió dos goles, uno de ellos entre las piernas, jugada que generó críticas inmediatas por parte de la afición. Por ello, en caso de que sea titular ante Necaxa, todas las miradas estarán puestas en su desempeño, en un partido que podría marcar un punto importante en su consolidación dentro del primer equipo.