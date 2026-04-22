Chivas se encuentra en la recta final del Clausura 2026 con la firme convicción de seguir sumando triunfos que le permitan mantenerse en la cima de la tabla de posiciones; sin embargo, Gabriel Milito está registrando muchos problemas para armar su cuadro estelar de cara al duelo contra Necaxa.

Como ya es bien sabido, el Guadalajara volvió a ser atacado por las lesiones, ocasionando muchas ausencias en las jornadas recientes, en donde en esta ocasión se sumará la de José Castillo debido a molestias musculares.

“José Castillo refirió molestias musculares y, tras realizarle estudios, se confirmó una lesión muscular en la pierna derecha. Su vuelta a la competencia estará sujeta a su evolución”, explicó el club a través de un comunicado.

Hay que recordar, que para este compromiso contra los Hidrocálidos, el chiverío tampoco podrá echar mano de Ángel Sepúlveda y Omar Govea, quienes se encuentran recuperándose de molestias musculares, aunque se espera que estén listos para el fin de semana contra Xolos.

Buena noticia para el Chivas vs. Necaxa

No todas son malas noticias, ya que el Guadalajara hizo oficial la reintegración al plantel de Richy Ledezma, quien se perdió los duelos contra Tigres y Puebla por problemas físicos; sin embargo, ya estaría en condiciones de reaparecer si así lo decide el entrenador Gabriel Milito.

Convocatoria completa para el Chivas vs. Necaxa

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Gilberto Sepúlveda

– Micky Tapias

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Diego Campillo

– Luis Romo

– Bryan González

– Richy Ledezma

– Efraín Álvarez

– Brian Gutiérrez

– Rubén González

– Armando González

– Ricardo Marín

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

– Roberto Alvarado

– Jonathan Pérez

-Sergio Aguayo