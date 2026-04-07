Isaac Brizuela fue durante muchos años uno de los jugadores más representativos de Chivas, permaneciendo en el club por más de 11 años en los que vivió todas las etapas posibles dentro de un vestidor. Durante ese tiempo, pasó de ser un joven con proyección a convertirse en capitán y uno de los referentes más respetados del plantel, ganándose el cariño tanto de compañeros como de la afición.

Isaac Brizuela no fue buscado por equipos de Liga MX.

No obstante, su larga trayectoria en el Guadalajara también estuvo llena de anécdotas curiosas, incluyendo momentos dentro del vestidor donde ni siquiera su jerarquía lo salvó de ser blanco de bromas. En una charla reciente, el propio Brizuela recordó entre risas una etapa en la que sus compañeros lo molestaban constantemente por una decisión personal fuera del futbol.

El Conejito confesó que cuando decidió emprender su negocio de marquesitas, varios de sus compañeros lo tomaron como algo gracioso y comenzaron a hacerle bromas dentro del vestidor. A pesar de ello, siempre defendió su proyecto e incluso, en tono de broma, les advertía que cuando el negocio creciera ellos mismos querrían convertirse en accionistas.

Con el paso del tiempo, Brizuela terminó teniendo razón y su emprendimiento comenzó a crecer, al grado de recibir el respaldo de la directiva de Chivas para vender sus marquesitas dentro del Estadio Akron durante los partidos. El propio futbolista reconoció que ese apoyo fue clave para impulsar su negocio en sus primeras etapas, demostrando que las bromas iniciales terminaron convirtiéndose en una historia de éxito.

Isaac Brizuela parece estar cada vez más lejos de las canchas

Aunque todavía no ha hecho oficial su retiro del futbol profesional, el regreso de Isaac Brizuela a las canchas parece cada vez menos probable. Incluso durante su última etapa con Chivas, ya acumulaba varios meses sin actividad, lo que dejó señales claras sobre el cierre de su ciclo deportivo.

Además, el experimentado jugador rechazó opciones para continuar su carrera en equipos de la Liga Expansión, por lo que su continuidad dependería de recibir una oportunidad en Primera División, algo que luce complicado considerando sus 35 años y el panorama actual del mercado, alimentando la sensación de que el final de su carrera podría estar muy cerca.