Chivas vive una semana distinta por la Fecha FIFA, sin actividad oficial en la Liga MX, pero con varios frentes que mantienen activo el entorno rojiblanco. Entre el amistoso ante Atlas, la participación de varios jugadores en la Selección Mexicana y un mercado de fichajes que se aproxima, el Guadalajara sigue generando noticias importantes rumbo al cierre del Clausura 2026.

Isaac Brizuela volverá a las canchas como leyenda de Chivas en un partido amistoso

Isaac Brizuela volverá a vestir los colores rojiblancos, aunque ahora en un contexto especial. Tras no encontrar equipo en la Liga MX luego de finalizar su contrato y negarse a jugar en Liga Expansión, el Conejito disputará el Clásico Nacional de Leyendas representando al Guadalajara, lo que para muchos es una señal de que su retiro como profesional está cada vez más cerca, aunque todavía no lo ha hecho oficial.

Oswaldo Sánchez le exige a Guillermo Ochoa darle paso a las nuevas generaciones de porteros

En medio del debate sobre la portería del Tri, Oswaldo Sánchez alzó la voz sobre el presente de la Selección Mexicana. El exguardameta, mundialista en Alemania 2006, reconoció la trayectoria de Guillermo Ochoa, pero fue claro al señalar que es momento de abrir paso a nuevos talentos como Raúl Rangel y Carlos Acevedo, quienes buscan consolidarse rumbo al Mundial 2026.

Omar Govea le insinúa al delantero Brandon Vázquez un posible llamado de Chivas

Una interacción en redes sociales encendió la ilusión de la afición rojiblanca. Brandon Vázquez, delantero que ya estuvo en la órbita de Chivas, recibió un comentario de Omar Govea en Instagram: “¿Y si te llaman las Chivas? Abrazo, Superman”. El mensaje desató especulación sobre un posible intento del Guadalajara por ficharlo nuevamente, pese a que actualmente milita en la MLS tras su paso por Monterrey.

Afición de Chivas le da un emotivo regalo a Bryan González para consolarlo por el penal contra Rayados

Bryan González vivió una montaña rusa de emociones ante Monterrey, pasando de anotar un golazo en el 0-3 a cometer el penal que casi cuesta el triunfo. Tras el partido, se le vio visiblemente afectado, pero la afición rojiblanca respondió con un gesto que refleja la conexión con el equipo: lo esperaron en Verde Valle para entregarle una bandera con los colores del club y su imagen, brindándole respaldo total tras su actuación.