Bryan González se convirtió en la gran figura del Club Deportivo Guadalajara en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, al liderar la contundente goleada sobre Puebla con un doblete.

Tras el partido disputado en el Estadio Akron, el “Cotorro” González fue entrevistado por Chivas TV, donde dejó en claro qué es lo que más rescata del rendimiento del equipo, un aspecto que sin duda ilusionará a la afición rojiblanca.

“Con la unión del equipo, con la humildad que vino a enfrentar al partido, pero sobre todo con ese coraje de querer sobresalir sobre el partido pasado y esperemos seguir con este paso y se viene lo más importante que es la Liguilla”.

Sobre la posibilidad de cerrar la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 en la cima, el jugador del Rebaño Sagrado mantiene los pies en la tierra y evita adelantarse ya que su enfoque está en seguir mejorando para llegar en una mejor forma a la Fiesta Grande.

“Venimos muy bien haciendo los goles, pero bueno, vamos a recapitular todo lo bueno, vamos a seguir mejorando y depende de nosotros el seguir ganando, el seguir estando en la primera posición y para poder cerrar en casa”, finalizó.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara visitará a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria como parte de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, y posteriormente cerrará la Fase Regular recibiendo a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se ubica en la primera posición de la tabla general con 34 unidades, con un balance de 11 victorias, un empate y tres descalabros.