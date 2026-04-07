Amaury Vergara invita a aficionado del Club Deportivo Guadalajara luego de hacerse viral tras el partido de Pumas del domingo pasado, donde el equipo de Gabriel Milito logró empatar en tiempo agregado gracias al penal que ejecutó a la perfección Armando González.

En el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se aprecia al joven completamente concentrado, de pie y sin apartar la mirada del penal que estaba por cobrar la “Hormiga” González.

La tensión es evidente en su expresión, reflejando la importancia del momento, lo que hace aún más emotiva su reacción cuando el balón finalmente termina dentro de la portería de Keylor Navas.

Tras hacerse viral, el video desató una ola de apoyo en redes sociales, donde diversas cuentas impulsaron una campaña para que el joven pudiera cumplir el sueño de asistir al Estadio Akron y ver a Chivas en vivo.

¿Cuál fue la respuesta de Amaury Vergara?

El dueño del Rebaño Sagrado no tardó en reaccionar luego de que se hiciera vira el video, quien en su cuenta de X escribió lo siguiente: “Será un gusto recibir a este Chivahermano en el Estadio Akron. Mi equipo ya está en contacto con su familia, vamos a darle una gran experiencia”, de manera que esta acción fue aplaudida.