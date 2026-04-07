El mercado de fichajes comienza a moverse y desde Europa ya voltean a ver al talento del futbol mexicano, particularmente al de Chivas, quien bajo el mando de Gabriel Milito es el equipo que mejor ha jugado en el último año futbolístico.

De acuerdo con el periodista Pepe del Bosque, el Copenhagen ha puesto en su radar a varios futbolistas del Rebaño Sagrado, lo que podría abrir la puerta a exportaciones importantes en el próximo periodo de transferencias.

Entre los nombres que destacan se encuentran Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado, tres elementos que han tenido participación constante y que han llamado la atención por el gran nivel en el que se encuentran.

No obstante, eso no es todo, el interés europeo no se limita a Dinamarca, debido a que el Feyenoord también sigue de cerca a Armando González, quien vive un gran momento en el Torneo Clausura 2026. Además de que Raúl Rangel también estaría en la mira de clubes del Viejo Continente.

Varios jugadores de Chivas estarían en la mira de Europa.

¿Cuántos millones podría embolsarse Chivas si se concrentan estas salidas a Europa?

La posible salida de estos futbolistas no solo representaría un salto en sus carreras, sino también un ingreso económico relevante para la directiva del Club Deportivo Guadalajara.

Si se toman como referencia los valores de Transfermarkt, Chivas podría obtener una suma considerable en caso de concretar estas ventas. Tan solo por Armando “Hormiga” González, en el Rebaño Sagrado estaría en condiciones de ingresar alrededor de 15 millones de euros. A esto se sumarían cerca de 6 millones de euros tanto por Raúl Rangel como por Roberto Alvarado.

En el caso de Diego Campillo, su valor ronda los 3.5 millones de euros, mientras que Daniel Aguirre podría aportar aproximadamente 1.5 millones más. De esta manera, el Club Deportivo Guadalajara alcanzaría una cifra cercana a los 31 millones de euros en posibles transferencias de cara al próximo mercado de verano.