Chivas se ha consolidado como uno de los grandes favoritos para ganar el Clausura 2026, gracias al altísimo nivel mostrado a lo largo del torneo. Sin embargo, hay un factor externo que podría cambiar por completo su panorama en la Liguilla: la obligación de ceder a varios de sus jugadores a la Selección Mexicana en el momento más importante del campeonato.

Brian Gutiérrez tiene pie y medio en el Mundial 2026.

Y es que, aunque Javier Aguirre ha presumido el respaldo total de Amaury Vergara y la directiva rojiblanca ha aceptado priorizar al Tri, es evidente que el Guadalajara será el equipo más afectado por esta situación. Ahora, además, una decisión de la FIFA termina por agravar aún más el escenario para el Rebaño Sagrado.

Durante semanas se manejó la posibilidad de que los clubes pudieran reforzarse temporalmente con jugadores de equipos eliminados que no fueran convocados al Mundial, una medida que habría permitido a Chivas mantenerse competitivo sin romper su tradición de jugar solo con futbolistas mexicanos, pese a las ausencias.

Sin embargo, la Liga MX confirmó que la FIFA no autorizó ningún periodo extraordinario de fichajes, ni siquiera de forma temporal. Esto significa que Chivas, al igual que el resto de los equipos, solo podrá utilizar a los jugadores registrados en la ventana de invierno, lo que limita considerablemente su margen de maniobra para la Liguilla.

Los demás equipos de la Liga MX sí podrán jugar con más extranjeros en la Liguilla, Chivas se negó

A diferencia del Guadalajara, otros equipos sí tendrán una vía para compensar las bajas, ya que se analiza permitir que puedan alinear hasta nueve jugadores extranjeros en la cancha durante la Liguilla. Esta medida les daría mayor profundidad de plantilla, algo que Chivas no puede ni quiere aprovechar por su identidad histórica.

Por esta razón, el propio Javier Aguirre ha reconocido que el Rebaño Sagrado será el club más perjudicado por su convocatoria extraordinaria. Aun así, en Verde Valle han decidido mantenerse firmes en sus principios, aceptando el reto de competir en desventaja en busca de un título que, de conseguirse, tendría un valor aún más grande.