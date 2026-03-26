Una de las principales preocupaciones que tiene la afición de Chivas radica en la inminente baja de algunos jugadores de cara a la Liguilla de este Clausura 2026 por su llamado a la Selección Mexicana; sin embargo, habría una posibilidad de retenerlos durante algunos días más.

El Guadalajara se ha mantenido como la base del Tricolor por el llamado de varios de sus futbolistas en esta Fecha FIFA previo al Mundial del 2026, por lo que parece evidente de que la escuadra rojiblanca será el club que más aporte a la causa mexicana.

Sin embargo, este jueves el seleccionador nacional Javier Aguirre, sorprendió al revelar que hay un ajuste en la fecha en que los seleccionados deberán reportar con él al término de la fase regular del Clausura 2026.

“Contamos uno por uno con los dueños de los equipos: apoyo incondicional. La Liga MX, por su parte, tratará que por su parte sea lo más justo posible para todos (…) El mexicanismo de los dueños de los equipos que priorizan su Selección Nacional, su Mundial que por la lana de la copa, la tele o sus seleccionados.

“Se atraviesa la Concachampions y también prioridad esa concentración. Va a haber Semifinales de Concachampions y nosotros concentramos el día 6. Hay Concachampions el 5 y 7. Jugarán el 5 y vendrán conmigo el 6. Está aprobado por todo mundo“, explicó el timonel en conferencia de prensa.

¿Qué significa ese cambio en la fecha de concentración para Chivas?

El Vasco Aguirre confirmó que los seleccionados podrán jugar la Semifinal de Concachampions el 5 de mayo; sin embargo, eso significaría que los futbolistas que no estén en dicha competición internacional, podrían participar jugar la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

Según el calendario de competencia, el arranque de la Liguilla se jugará el 2 de mayo, por lo que no tendrían problema de jugar dicha instancia antes de reportar con el Tricolor.

¿Quiénes podrían ser llamados a la Selección Mexicana de parte de Chivas?