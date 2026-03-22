El ex futbolista de Chivas, Fernando Beltrán, vivió unos últimos días muy movidos, con altibajos y mucha carga simbólica. Luego de su regreso al Estadio Akron con la playera de León, donde fue abucheado e incluso insultado por un sector de la afición rojiblanca, el mediocampista volvió a ser protagonista, pero esta vez dentro del campo y por motivos netamente deportivos.

Días después del mal trago que vivió en Guadalajara con la caída por goleada 5-0 ante Chivas, el Nene Beltrán fue decisivo para la victoria por 2-1 de León ante Atlético San Luis, en lo que marcó el debut de Javier Gandolfi como nuevo entrenador de la Fiera. El ex rojiblanco abrió el marcador con un remate de zurda tras un desborde por la izquierda del panameño Ismael Díaz. El gol sirvió para romper la racha negativa del equipo y devolver la calma en un momento muy adverso.

El gol no pasó desapercibido, sobre todo por el momento personal que atraviesa el Nene. Cuestionado en su regreso a Guadalajara y con una relación visiblemente desgastada con parte de la afición rojiblanca, el mediocampista necesitaba recuperar la sonrisa con León y lo hizo aportando uno de los dos goles de la victoria; el restante fue obra de Emilio Rodríguez en tiempo de descuento.

Para Chivas, su figura sigue generando debate. Canterano, titular durante varios torneos y con peso dentro del vestuario en su momento, su salida no terminó de cerrar del todo bien para muchos. Lo ocurrido en el Akron reavivó esa herida, pero su rápida respuesta en León también expone otra cara: la de un futbolista que busca reconstruirse desde el rendimiento.

Los números del Nene Beltrán en León

Desde que se marchó del Guadalajara, Fernando Beltrán no ha tenido el impacto que se esperaba en León, que a su vez ya no es el equipo competitivo y poderoso que fue hace algunos torneos atrás. El Nene contabiliza 28 partidos en la Fiera, con un saldo de dos goles y dos asistencias. Su anterior tanto había sido en el Apertura 2025, su primer torneo con León, para una goleada 3-0 sobre Querétaro.