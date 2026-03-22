La victoria de Chivas por 3-2 sobre Monterrey dejó al Rebaño Sagrado con el boleto prácticamente amarrado para la Liguilla directa del Clausura 2026, pero también trajo algunas polémicas arbitrales de las que se habló mucho en redes sociales. Una de ellas fue la agresión sin balón del delantero Uros Djurdjevic hacia Daniel Aguirre.

El exfutbolista del Atlas vivió una jornada de altibajos, ya que fue él quien puso en partido a Rayados con el gol del descuento para el 1-3, pero apenas minutos más tarde, no pudo batir de penal a Raúl Rangel y acabó sellando la derrota de su equipo. Antes de eso, Uros Djurdjevic había tenido muy poco protagonismo, eclipsado por la buena defensa rojiblanca.

Uno de los duelos de Djurdjevic fue con Daniel Aguirre, quien está teniendo un gran Clausura 2026 con el Guadalajara y fue muchas veces el encargado de detener al delantero serbio. Allí, resulta que el atacante agredió al futbolista rojiblanco, primero sujetándolo del cuello y luego propinándole un manotazo que bien pudo motivar la intervención del VAR, pero que a fin de cuentas no se sancionó ni con tarjeta amarilla.

Carlos Salcedo y un brutal codazo a la Hormiga González

La agresión de Uros Djurdjevic a Daniel Aguirre no fue la única que protagonizaron los jugadores de Rayados, ya que también durante la primera mitad, Carlos Salcedo le aplicó un desleal codazo a Armando González en la disputa de un balón aéreo. En este caso, el silbante sancionó con tarjeta amarilla, pero la repetición dejó a las claras que la infracción merecía un mayor castigo.