Este sábado, en el Estadio BBVA, las Chivas de Guadalajara ganaron uno de esos partidos que muchas veces suelen servir de impulso a los grandes equipos. El Rebaño desplegó un muy buen futbol ante Monterrey, pero las cosas se complicaron sobre el final, donde Raúl Rangel apareció para atajar un penal decisivo. El gran momento del equipo rojiblanco está siendo muy tenido en cuenta por Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, que suele echar mano del cuadro tapatío para conformar sus listas de convocados.

No obstante, el duelo entre el Rebaño y Rayados también dejó a la vista dos grandes injusticias que comete el Vasco a la hora de dar forma a las convocatorias del Tri: las ausencias de José Castillo y Bryan González, autores de dos golazos para lo que era en ese momento una goleada rojiblanca a domicilio regiomontano. Además de pasar por muy buenos momentos de forma, los dos son perfiles jóvenes que podrían ser útiles para la renovación del combinado nacional.

Castillo y Cotorro también merecen ser convocados a la Selección Mexicana (Imago7)

Si bien Aguirre ha convocado a varios jugadores de Chivas para la Selección Mexicana, José Castillo ha sido uno de los grandes olvidados. La afición del Rebaño le guarda un gran aprecio, ya que desde que arribó a Verde Valle ha estado a la altura con buenos rendimientos y un perfil bajo que también resulta bien valorado. Su polifuncionalidad ya es conocida, pero ante Rayados sorprendió con un golazo desde la frontal del área, luego de anticipar él mismo en campo rival para prolongar el ataque rojiblanco.

Por su parte, Bryan González también ha estado en el radar del Tri, pero la última convocatoria parece confirmar que el Cotorro está por detrás de Jesús Gallardo y Mateo Chávez en la consideración del Vasco. Desde que llegó al Guadalajara, sin embargo, su nivel ha sido sobresaliente: registra cinco goles y cuatro asistencias en 34 partidos, mostrándose como un gran valor ofensivo en la pizarra de Gabriel Milito. Ante Rayados se lució con un maravilloso golazo desde afuera del área.

Cotorro falló en el segundo gol de Rayados y cometió el penal

Pese a esto, el duelo ante Monterrey también pudo resultar agridulce para el propio Cotorro González. Y es que en el segundo gol local, pudo hacer algo más en el marcaje dentro del área, mientras que en el último minuto tuvo la mala fortuna de que el balón le diera en el brazo levemente extendido, sancionándose el penal que pudo costarle a Chivas una remontada inverosímil en el Estadio BBVA. ¿Será que esas cuestiones más ligadas a lo defensivo son las que pesan para que el Vasco Aguirre se incline por otras opciones?