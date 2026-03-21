Chivas se niega rotundamente a volver a perder el liderato del Clausura 2026 y sigue dando muestras de su poderío, convirtiendo al Monterrey en su nueva víctima, en donde el zaguero José Castillo se sumó al ataque e incrementó la ventaja en el Gigante de Acero.

En el arranque del segundo tiempo, los Rayados se equivocaron en un intento de salida, en donde el defensor presionó, punteó el esférico, en donde el Cotorro se la devolvió en corto para que el canterano del Pachuca rematara de primera intención a segundo poste.

El Guadalajara sigue demostrando que aunque tiene a uno de los mejores goleadores en la figura de Armando González, las anotaciones están repartidas entre varios futbolistas, para mantener a los tapatíos en la cima del futbol mexicano.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.