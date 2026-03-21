Armando González sigue demostrando hambre de seguir haciendo historia, por lo que sigue presumiendo su talento frente a las porterías rivales durante este Clausura 2026, en donde está peleando palmo a palmo por el bicampeonato de goleo del futbol mexicano.

La Hormiga se mantiene con un gran momento futbolístico y así lo demostró en la visita del Guadalajara a Rayados de Monterrey, en donde aprovechó una desatención en la zaga regiomontana para volver a sacudir las redes enemigas, alcanzando las 10 dianas en el torneo.

Con esta diana, Armando González ya empató momentáneamente a Joao Pedro del Atlético de San Luis, liderando a los artilleros con 10 goles en el semestre, por lo que se mantienen como los mejores delanteros del futbol mexicano.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.