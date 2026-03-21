Chivas es un equipo que está demostrando tener pasta de campeón, ya que todo lo que intenta le sale, gracias a la confianza que tienen todos los futbolistas rojiblancos en este Clausura 2026, en donde Bryan González se lució con el mejor gol de la jornada en su visita contra Monterrey.

El Guadalajara demostró que es un rival de cuidado y Rayados lo aprendió a la mala, en donde en un tiro de esquina, los rojiblancos intentaron una jugada pre fabricada en donde mandaron un pase a Richard Ledezma, quien habilitó al Cotorro que intentó un disparo desde fuera del área.

El carrilero izquierdo impactó la redonda de primera intención, mandando el balón al ángulo del segundo poste, pese al espectacular lance del Mochis Cárdenas, sellando la goleada tapatía frente a los regiomontanos.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.