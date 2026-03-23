La victoria de las Chivas de Guadalajara sobre Monterrey dejó mucha repercusión por el gran momento que atraviesa el Rebaño Sagrado, pero también por lo que pudo ser una gran noche arruinada en los minutos finales. Los Rayados se pusieron a tiro del empate y casi logran la remontada, de no ser por el portero rojiblanco Raún Rangel. Para la afición tapatía, el desconcierto de los minutos finales resultó una advertencia y uno de los más señalados fue Santiago Sandoval.

El canterano rojiblanco de 18 años venía de ser titular y regalar una gran actuación frente a León, con un golazo incluido que desató los elogios de toda la parcialidad tapatía. Sin embargo, Sandoval regresó a la banca para la visita de Chivas a Rayados. Gabriel Milito le dio ingreso a los 68 minutos en lugar de Armando González, con el partido claramente inclinado en favor del Rebaño, que lo ganaba 3-0.

Aficionados de Chivas cuestionaron a Santi Sandoval por las ocasiones falladas (Capturas)

Por la desesperación del cuadro local, era esperable que Sandoval pudiera disfrutar de espacios a campo abierto para aprovechar su habilidad y velocidad. De hecho, el canterano tuvo dos chances claras que no pudo aprovechar, algo que la afición rojiblanca le recriminó en redes sociales, especialmente por cómo se le complicó el partido al Guadalajara sobre los minutos finales.

Usuarios en redes sociales consideraron que Sandoval se relajó o quiso lucirse de más en los dos contraataques que dispuso sobre el final del partido. En la primera, tras un buen pase en profundidad de Efraín Álvarez, la joya rojiblanca buscó el remate de primera con su pierna zurda, pero el mismo se fue muy desviado. En la segunda, Sandoval leyó un pase entre los defensas locales y lo interceptó quedando de frente al arco. Sin embargo, el canterano decidió recortar para su pierna hábil en lugar de rematar directo, siendo frenado por el retroceso regio.

Las dos chances que falló Santi Sandoval vs. Monterrey (Captura)

El partido de Santiago Sandoval vs. Rayados

2 remates

0.21 goles esperados (xG)

4 toques en el área rival

4/7 pases acetados (57%)