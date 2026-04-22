A la Liga MX ya solo le queda jornada y media para que termine la fase regular del Clausura 2026, y con ello comienzan a definirse muchos escenarios importantes para los distintos equipos del campeonato, entre ellos el Guadalajara. En este contexto, los partidos que Chivas disputará ante Necaxa y Xolos de Tijuana serán determinantes para cerrar de la mejor manera posible y mantener vivas sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.

Chivas está muy cerca de conseguir el premio del millón de dólares de la Tabla Anual

Chivas logró una remontada importante en la Tabla General de la Temporada 2025-2026, colocándose en el tercer lugar y manteniéndose muy cerca de los líderes. Los equipos que actualmente están por encima del Guadalajara son Toluca y Cruz Azul, por lo que el panorama obligaba al Rebaño Sagrado a ganar sus partidos restantes y esperar que alguno de sus rivales dejara puntos en el camino. En ese sentido, la noche de este martes Cruz Azul empató con Querétaro, resultado que mantiene viva la esperanza rojiblanca de alcanzar el liderato anual.

Fernando Beltrán dejó en claro el pésimo nivel en el que se encuentra el América

Antes de su partido correspondiente a la jornada de media semana, Fernando Beltrán, exjugador de Chivas y actual mediocampista del León, lanzó declaraciones que encendieron la polémica, asegurando que percibían a un América vulnerable y que eso los motivaba a intentar aprovechar su mal momento. Aunque finalmente León terminó perdiendo 2-3 en un duelo marcado por un polémico penal, el resultado generó nuevamente debate en torno al desempeño del conjunto azulcrema.

Fernando Beltrán anotó un golazo ante el América.

Toño Rodríguez podría subirse a la Copa del Mundo de último momento

Antonio Rodríguez, arquero que tuvo distintas etapas en Chivas, vive actualmente un gran momento con Xolos de Tijuana. Gracias a su rendimiento reciente, el reportero de Fox Deportes, Juan Carlos Ibarrarán, aseguró que el guardameta podría aparecer en la lista final que dará a conocer Javier Aguirre en los próximos días, abriendo la puerta a una posible convocatoria mundialista de último momento.

Juan Brunetta elogió el enorme nivel de Santiago Sandoval tras el Tigres vs Chivas

El juvenil rojiblanco Santiago Sandoval sigue generando reconocimiento incluso entre jugadores rivales, luego de su participación en el duelo ante Tigres. En una reciente entrevista, Juan Brunetta reveló que fue con el canterano de Chivas con quien intercambió camiseta tras el encuentro, y aunque aclaró que fue el propio Sandoval quien solicitó el intercambio, también dejó en claro que considera que el joven de apenas 18 años juega muy bien, destacando así el crecimiento que ha tenido dentro del primer equipo.