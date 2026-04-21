La derrota ante Tigres de hace un par de semanas se mantiene como el resultado más doloroso para el Guadalajara en lo que va del torneo, no solo por haber perdido el encuentro, sino también por la contundencia del marcador de 4-1 que dejó muchas lecciones dentro del plantel. A pesar del golpe anímico que significó ese resultado, el cuerpo técnico tomó ese partido como un aprendizaje importante rumbo al cierre del campeonato.

Aun con el marcador adverso, hubo futbolistas que lograron destacar por su rendimiento individual, siendo uno de ellos un juvenil del Rebaño Sagrado que llamó la atención incluso de rivales experimentados. Tal fue el caso de Santiago Sandoval, quien logró sorprender a Juan Brunetta, uno de los atacantes más peligrosos de Tigres, gracias a su desempeño dentro del terreno de juego.

Santiago Sandoval es de los habituales de Gabriel Milito.

El propio Brunetta, días después del enfrentamiento, recordó que fue precisamente con Santiago Sandoval con quien intercambió camiseta tras el partido ante Chivas, gesto que acompañó con un breve pero significativo comentario en el que aseguró que el juvenil rojiblanco “juega muy bien”, dejando en evidencia el reconocimiento que ha comenzado a ganar gracias a su talento y proyección.

“Con Sandoval (intercambié camiseta), me la pidió, juega bien loco eh, juega bien“, destacó el jugador felino.

Sandoval se ha convertido en uno de los juveniles más constantes bajo el mando de Gabriel Milito, y aunque todavía no es un titular indiscutible, ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, especialmente cuando han surgido ausencias como la de Richard Ledezma. Este crecimiento sostenido ha hecho que el estratega argentino también vea en él a un jugador con un futuro prometedor dentro del club.

Santiago Sandoval ha disputado menos partidos en el Clausura 2026 que en el torneo pasado

A pesar de que Santiago Sandoval continúa siendo considerado un elemento confiable dentro del plantel, su participación en el Clausura 2026 ha sido menor en comparación con el torneo anterior. Hasta ahora, el juvenil suma 10 partidos disputados y 272 minutos de juego, cifras que todavía no alcanzan lo realizado en el Apertura 2025, torneo en el que participó en 16 encuentros, 11 de ellos como titular, acumulando 890 minutos en fase regular, números que reflejan el proceso gradual que vive en su consolidación dentro del primer equipo.