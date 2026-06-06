Los dos juveniles de Chivas volvieron a demostrar la buena relación que mantienen fuera de la cancha luego de la actuación del atacante rojiblanco ante Japón.

La derrota de México Sub-20 por 3-1 frente a Japón en la Revelation Cup 2026 dejó una noticia positiva para Chivas. Hugo Camberos fue el autor del único gol del Tri con un espectacular remate desde fuera del área, una acción que rápidamente generó reacciones entre aficionados y compañeros de equipo.

Uno de los primeros en felicitarlo fue Santiago Sandoval. El mediocampista rojiblanco, que viene de destacarse durante la reciente Liguilla de las Fuerzas Básicas de Chivas, publicó una historia en Instagram con un mensaje breve pero contundente para Camberos: “Qué bueno eres”.

La interacción no pasó desapercibida para los seguidores del Guadalajara, quienes celebraron el respaldo entre dos de los jóvenes que más expectativas generan dentro de la cantera rojiblanca. Ambos compartieron vestidor en las categorías inferiores del club y han formado parte de distintos procesos de Selección Mexicana durante los últimos años.

En el encuentro frente a Japón también tuvieron participación otros futbolistas de Chivas. Cristo Navarrete fue titular en la portería, Samir Landa arrancó desde el inicio en el mediocampo y el propio Santiago Sandoval sumó minutos con el equipo dirigido por Alex Diego. Johan Orozco, por su parte, permaneció en el banco de suplentes. Aunque el resultado fue adverso, varios rojiblancos volvieron a tener protagonismo en la preparación rumbo al Premundial Sub-20.

Camberos quiere impresionar a Milito

Por su parte, Camberos también piensa en lo que vendrá después de su participación con la Selección Mexicana. El atacante reconoció recientemente que uno de sus principales objetivos es convencer a Gabriel Milito durante la próxima pretemporada de Chivas. “Al regresar a la pretemporada, llenarle el ojo a Gaby Milito, que al final de cuentas él toma las decisiones”, explicó el juvenil, quien buscará ganarse un lugar dentro del primer equipo cuando el plantel rojiblanco reporte a Verde Valle el próximo 15 de junio para iniciar los trabajos rumbo al Apertura 2026.