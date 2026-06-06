El Estadio de Chivas será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026. Conoce su capacidad, los encuentros que albergará y las obras realizadas para cumplir con los estándares de FIFA.

El Mundial 2026 tendrá a Guadalajara como una de sus principales sedes en México y el hogar de Chivas será protagonista del evento. Durante la Copa del Mundo, el inmueble conocido habitualmente como Estadio Akron pasará a llamarse Estadio Guadalajara, tal como establecen los lineamientos de la FIFA para los recintos mundialistas.

Ubicado en Zapopan e inaugurado el 30 de julio de 2010, el estadio nació por impulso de Jorge Vergara, quien impulsó la construcción de una nueva casa para el Guadalajara. El recinto sustituyó al histórico Estadio Jalisco como sede habitual del Rebaño y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más modernos del país.

Además de albergar los partidos de Chivas, el estadio ya cuenta con experiencia en eventos internacionales. Fue sede de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011 y de los Juegos Panamericanos celebrados ese mismo año en Guadalajara.

De cara al Mundial 2026, el inmueble fue sometido a una importante modernización. Entre las principales mejoras destacan la instalación de un nuevo césped híbrido con tecnología avalada por FIFA, la renovación de la iluminación LED, mejoras en conectividad, telecomunicaciones y transmisión internacional, además de nuevas zonas de hospitalidad exigidas para el torneo.

Durante la Copa del Mundo, el Estadio Guadalajara operará con un aforo cercano a los 48 mil espectadores y recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos:

11 de junio: Corea del Sur vs República Checa.

18 de junio: México vs Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs República Democrática del Congo.

26 de junio: Uruguay vs España.

México será local en el Estadio Guadalajara

El duelo más esperado será el de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur, que marcará la única presentación del Tri en Guadalajara durante la fase de grupos. Así, la casa de Chivas volverá a colocarse en el centro de la escena internacional y formará parte de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.