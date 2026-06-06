Las instalaciones de Verde Valle ya lucen completamente adaptadas para albergar a Corea del Sur, selección que utilizará Guadalajara como base durante la Copa del Mundo.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, en Verde Valle ya está todo preparado para recibir a la Selección de Corea del Sur. Las instalaciones de Chivas serán la casa del conjunto asiático durante su estadía en Guadalajara y, por ello, el club ha trabajado durante semanas para acondicionar cada detalle antes de su llegada.

A través de imágenes compartidas en redes sociales, se pudo observar cómo las instalaciones rojiblancas fueron decoradas especialmente para la ocasión. Carteles de bienvenida, señalizaciones con la identidad visual de Corea del Sur y un espacio denominado “Corea House” forman parte del recibimiento que espera al combinado asiático. Además, se espera la presencia de aficionados, medios de comunicación y hasta mariachis para dar la bienvenida oficial a la delegación.

La elección de Verde Valle no es casualidad. Chivas cuenta con uno de los complejos deportivos más importantes de México y recientemente realizó importantes mejoras en sus campos de entrenamiento. De hecho, los terrenos de juego fueron renovados con tecnología similar a la utilizada en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios que albergará partidos de la Copa del Mundo.

El contraste resulta llamativo si se considera que, durante su preparación previa al torneo, Corea del Sur tuvo algunos inconvenientes relacionados con las condiciones de las canchas donde entrenó en Monterrey. Ahora, en Guadalajara, encontrará instalaciones de primer nivel para completar los últimos ajustes antes de su debut mundialista.

El grupo de Corea del Sur en el Mundial 2026

Corea del Sur debutará el próximo 12 de junio frente a República Checa en el Estadio Guadalajara. Posteriormente enfrentará a México el 19 de junio, también en territorio tapatío, antes de cerrar la fase de grupos contra Sudáfrica. El equipo dirigido por Hong Myung-bo cuenta con Son Heung-min, ex Tottenham y hoy en LAFC, como su principal figura.