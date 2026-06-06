Santiago Sandoval se convirtió en uno de los jugadores más aplaudidos por la afición rojiblanca durante la Liguilla del Clausura 2026. Las múltiples bajas que sufrió Chivas debido a la concentración de la Selección Mexicana obligaron a varios jóvenes a asumir responsabilidades importantes, y el atacante respondió de gran manera. Su participación fue clave en la serie contra Tigres y posteriormente frente a Cruz Azul, tomando protagonismo en momentos donde el Guadalajara más lo necesitaba y demostrando que tiene condiciones para competir al más alto nivel.

Ahora, defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana Sub-20, volvió a dejar una muy buena impresión, aunque esta vez fuera del terreno de juego. Pese a la derrota por 3-1 frente a Japón en la Revelations Cup, Sandoval destacó la importancia de enfrentar rivales de gran nivel, asegurando que este tipo de partidos son los que permiten crecer tanto de forma colectiva como individual. Sus declaraciones reflejaron una mentalidad competitiva y madura, enfocada más en el aprendizaje que en el resultado inmediato.

Las palabras del futbolista no tardaron en generar reacciones positivas entre los seguidores del Guadalajara. Muchos aficionados destacaron su forma de afrontar la derrota y la compararon con las declaraciones que realizó Omar Govea durante la Liguilla, cuando fue uno de los jugadores que salió a dar la cara en momentos complicados para el equipo. Para varios seguidores rojiblancos, esta mentalidad competitiva parece ser una característica que se ha fortalecido dentro del vestidor de Chivas durante el último año.

De cara al Apertura 2026, todo apunta a que Santiago Sandoval tendrá una participación mucho más importante que la que tuvo durante el torneo pasado. Las oportunidades que recibió en la Liguilla demostraron que puede competir en escenarios de máxima exigencia, por lo que será uno de los jóvenes a seguir durante los próximos meses. Su nivel futbolístico y, sobre todo, su fortaleza mental podrían convertirlo en una pieza cada vez más relevante dentro del proyecto de Gabriel Milito.

Hugo Camberos también fue aplaudido por su actitud tras el partido vs Japón

Otro de los futbolistas que recibió elogios tras el encuentro fue Hugo Camberos. Consciente de toda la polémica que existe alrededor de los pocos minutos que ha recibido bajo las órdenes de Gabriel Milito, el atacante rojiblanco mostró una postura ejemplar al hablar sobre su situación. Lejos de señalar al cuerpo técnico o buscar excusas, Camberos dejó claro que su objetivo es seguir trabajando para “llenarle el ojo” al entrenador y ganarse más oportunidades dentro del primer equipo, una actitud que fue ampliamente reconocida por la afición y que confirma la madurez con la que está afrontando esta etapa de su carrera.