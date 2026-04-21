Chivas está firmando una temporada sobresaliente que combina un sólido Apertura 2025 con un todavía mejor Clausura 2026, desempeño que le ha permitido mantenerse como líder de la Tabla General a falta de dos jornadas para que concluya la fase regular. Este gran momento colectivo ha colocado al Guadalajara como uno de los equipos más consistentes del futbol mexicano en el último año, manteniéndose en la pelea por varios objetivos importantes.

Chivas va por el récord de puntos en torneos cortos.

Sin embargo, existe una meta adicional que el club rojiblanco quiere alcanzar para redondear esta campaña: terminar en el primer lugar de la Tabla Anual. Este objetivo no solo representa un reconocimiento al equipo más constante del año futbolístico, sino que además incluye un premio económico cercano al millón de dólares, incentivo que refuerza la importancia de cada punto en este cierre de torneo.

Actualmente, el Guadalajara se encuentra apenas por debajo de Cruz Azul y Toluca, equipos que suman 64 puntos cada uno, mientras que Chivas registra 63 unidades. Por lo tanto, el Rebaño Sagrado podría superarlos desde la jornada de media semana, siempre y cuando se dé una combinación específica: que ambos rivales no ganen sus respectivos partidos y que el conjunto dirigido por Gabriel Milito logre sumar los tres puntos ante Necaxa.

En caso de que Cruz Azul y Toluca sí consigan la victoria en la jornada 16, Chivas aún tendría una última oportunidad en la jornada 17 para quedarse con la cima de la Tabla Anual. Bajo ese escenario, la condición seguiría siendo la misma: que los rivales directos empaten o pierdan y que el Guadalajara logre imponerse ante Xolos, manteniendo vivas sus aspiraciones hasta el último partido del torneo regular.

Los rivales que enfrentarán Cruz Azul y Toluca en la lucha por la tabla anual

En cuanto al calendario, los próximos compromisos de Cruz Azul y Toluca los colocan como favoritos en el papel. Durante la jornada 16, los celestes visitarán a Querétaro, mientras que los Diablos Rojos viajarán a Mazatlán. Para la jornada 17, ambos equipos cerrarán en casa, con Cruz Azul recibiendo al Necaxa y Toluca enfrentando a León, por lo que Chivas necesitará que alguno de estos rivales logre arrebatarles puntos para mantenerse con posibilidades reales de conquistar el liderato anual.