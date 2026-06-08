El Tri juvenil buscará recuperarse tras la derrota frente a Japón en un partido que volverá a contar con una importante presencia de futbolistas rojiblancos.

La Selección Mexicana Sub-20 tendrá una nueva presentación en la Revelations Cup 2026 cuando se enfrente a Piratas FC, en un encuentro que servirá para continuar la preparación rumbo al Premundial de la categoría. El Tri juvenil intentará dejar atrás la derrota por 3-1 sufrida ante Japón y recuperar buenas sensaciones en uno de sus últimos compromisos antes de afrontar retos más exigentes.

El conjunto dirigido por Alex Diego viene de caer ante los japoneses en un partido complicado, en el que México llegó a encontrarse tres goles abajo en el marcador. Sin embargo, la nota positiva llegó gracias a Hugo Camberos, quien marcó un auténtico golazo desde fuera del área para descontar y evitar que la diferencia fuera aún mayor.

Además del atacante rojiblanco, otros futbolistas de Chivas tuvieron participación en ese compromiso. Cristo Navarrete fue titular en la portería, mientras que Samir Landa y Santiago Sandoval también aparecieron desde el inicio. Johan Orozco y Carlos Hernández, por su parte, permanecieron en la banca de suplentes. Todos ellos forman parte de una generación que busca consolidarse como el futuro de la Selección Mexicana y del propio Guadalajara.

Del otro lado estará Piratas FC, un proyecto que ha comenzado a llamar la atención dentro del futbol mexicano y que próximamente se integrará a la Liga de Expansión MX. El encuentro representará una oportunidad interesante para medir el nivel competitivo de un equipo que se prepara para dar el salto al circuito profesional frente a una selección nacional que reúne a varios de los talentos más prometedores del país.

México Sub-20 vs Piratas FC: cuándo y dónde ver el partido

Fecha: lunes 8 de junio de 2026

Horario: 19:30 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Luis “Pirata” Fuente, Veracruz

Transmisión: TVC Deportes

Para México, el objetivo principal seguirá siendo acumular minutos, corregir errores y llegar en las mejores condiciones posibles al Premundial Sub-20. Mientras tanto, la afición rojiblanca tendrá motivos de sobra para seguir de cerca este compromiso, ya que Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Samir Inda, Cristo Navarrete, Carlos Hernández y Johan Orozco buscarán seguir ganando protagonismo con la camiseta del Tri.