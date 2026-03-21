Chivas es el mejor equipo de todo el futbol mexicano y así lo demuestran las estadísticas; sin embargo, es un club plagado de jugadores jóvenes que siguen cometiendo equivocaciones que por poco resultan ser muy caras en el duelo contra Monterrey.

El Guadalajara estaba con una ventaja de 3-0; sin embargo, en tiempo de compensación, los Rayados estuvieron a punto de empatar el marcador debido a un claro penalti por una mano de Bryan González dentro del área rojiblanca.

Afortunadamente para el chiverío, Raúl Rangel está viviendo su mejor momento futbolístico y así lo demostró al atajar el penalti definitivo recostándose sobre su lado izquierdo para quedarse con la redonda tras un disparo de Durdevic, entregándole los tres puntos al Rebaño.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Atlas en Estados Unidos?

La Liga MX se verá obligada a tener un parón debido a la Fecha FIFA del mes de marzo, por lo que en el Guadalajara tratarán de seguir aprovechando el tiempo y sostendrán un duelo amistoso contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en BMO Stadium de Los Ángeles, partido que se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.