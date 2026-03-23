En los meses recientes, Fox Sports México ha atravesado una etapa complicada en cuanto a su posicionamiento entre la audiencia. La cadena ha visto mermada su oferta deportiva de forma considerable, luego de que poco a poco dejara de contar con varios de los derechos de transmisión que anteriormente formaban parte de su catálogo.

Con el objetivo de apuntalar uno de sus espacios más sólidos como “La Última Palabra”, la cadena optó por reforzar su equipo con nuevas incorporaciones de peso.

Entre ellas destacan un par de exjugadores que llegan para aportar experiencia, y, al mismo tiempo, ayudando a suplir ausencias que habían dejado huecos importantes dentro del programa.

¿Qué exjugador de Chivas es el nuevo analista de FOX Sports México?

Por medio de redes sociales, FOX Sports México le dio la bienvenida a Ignacio Hierro, quien fuera jugador del Club Deportivo Guadalajara, pero también de América, Puebla, Atlante, Monterrey y la Selección Mexicana.

Señalar que Ignacio Hierro se suma a tres analistas que han llegado recientemente a dicha televisora, tales como Arturo Villanueva, Paul Aguilar y Joaquín del Olmo.