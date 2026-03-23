El Club Deportivo Guadalajara volvió a demostrar su cercanía con la Selección Mexicana al enviar un mensaje de apoyo a sus futbolistas convocados para la próxima Fecha FIFA.

A través de redes sociales, el Rebaño Sagrado le deseó éxito a sus futbolistas que se pondrán la camiseta del TRI en los duelos amistosos ante Portugal y Bélgica, compromisos clave en la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que Chivas aportó cinco elementos para la Fecha FIFA de marzo, los cuales son: Armando González, Raúl “Tala” Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

Señalar que no es ninguna casualidad que el Club Deportivo Guadalajara sea la base de la Selección Mexicana, pues en los últimos meses han sido el equipo que mejor ha jugado al futbol, gracias al buen trabajo de Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

¿Cuándo juega México ante Portugal y Bélgica?

El partido de la Selección Mexicana ante su similar de Portugal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, mientras que el duelo contra Bélgica se celebrará el martes 31 de marzo en Chicago, Estados Unidos.