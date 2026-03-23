El Sevilla de España hizo oficial este lunes 23 de marzo la destitución de Matías Almeyda como su director técnico, una decisión que no pasó desapercibida y provocó múltiples opiniones, considerando el prestigio y la experiencia que el argentino ha construido a lo largo de su carrera.

Luego de que se diera a conocer su salida, una de las personas públicas que reaccionó fue José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetiendo conta el conjunto español.

“Con todo respeto, pero Matías Almeyda es mucho entrenador para un equipo tan inflado, incluso con sus Europa Leagues”, escribió el hijo de AMLO en su cuenta de X.

Cabe destacar que Matías Almeyda goza de un enorme cariño en México, especialmente de la afición del Club Deportivo Guadalajara, donde dejó una huella imborrable.

Sin embargo, José Ramón López Beltrán nunca ha manifestado abiertamente afinidad por Chivas, pero es evidente que mantiene un respeto significativo hacia el técnico argentino.

¿Qué núméros dejó Matías Almeyda en el Sevilla?

Durante la Temporada 2025-2026 de LaLiga, Matías Almeyda registró un balance de ocho triunfos, siete igualadas y 14 descalabros, números que dejaron al Sevilla en el puesto 15 de la tabla general con 31 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.